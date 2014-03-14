توافد المئات على القافلة التعليمية بكفر الشيخ لمقدمي البرامج التعليمية بالتلفزيون

توافد المئات من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية على مدرسة الشهيد “رياض” الثاونية العسكرية بمدينة كفر الشيخ لتلقى المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي العام

والثالث الإعدادي عام والثالث الإعدادي أزهر بحضور المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم وعبدالمقصود ورشل وكيل مديرية التربية والتعليم ومصطفى

مرعي مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية ومصطفى رزق مدير التعليم الثانوي ومحمد عبدالفتاح مدير التعليم الإعدادي ومحمد عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة

وأحمد مصطفى وكيل المديرية للشباب وعلي الراعي مدير إدارة التعليم المدني ومحسن الاودن مدير إدارة شباب كفر الشيخ وكرم عزام مجلس أمناء المحافظة وجاد

الحق مدير مدرسة شهيد الرياض الثانوية وفتحي محمود ربيع ” مركز معلومات إدارة كفر الشيخ التعليمية وسعيد عبدالجليل مدير إدارة الأمن بإدارة كفر الشيخ.

وتضم القافلة 25 معلماً من مقدمي البرامج التلفزيونية برئاسة سيدسيد مصطفى رئيس القافلة وممدوح الجندى لغة فرنسية ومحمد الكردي وعبدالعال إسماعيل ومحمود زكي لغة عربية ومحمد مختار وأحمد الزند ” لغة أنجليزية ” وسيد عزت ” فيزياء ” وعجيب عشم ومجدي شديد ” رياضيات “ومحمد عبدالحي ” جيولوجيا ” ورمضان غلاب ” كيمياء ” وعبدالحميد حمزة وهويدا الوكيل ” جغرافيا ” ومحمد البسيوني “فلسفة وعلم نفس “.

أما مقدمو البرامج التعليمية للشهادة الإعدادية محمود حسن ” لغة أنجليزية ” وسيد عبدالاه وعبدالغني محمود ” لغة عربية ” وسميح سمير ” دراسات اجتماعية ” وسيد محمد علي ” علوم”.