كيف تعالجين مشكلة القشرة في رأس طفلك الرّضيع؟

قد تفاجأ الأم أحيانًا بظهور قشور في رأس طفلها المولود حديثًا بعد ولادته بوقت قصير وهي ما قد تعرف أيضًا بخبز الرأس والتي تكون عبارة عن جلد جافٍ ومتقشرٍ أو بقع قشرية مائلة للون الأحمر تنتشر في فروة رأس الرضيع. ولا تشكل هذه القشرة خطرًا على صحة الطفل وغالبًا ما تختفي مابين الشهر الثامن أو الثاني عشر من عمره وفقًا للأطباء إلا أن بإمكان الأم أن تعالج هذه المشكلة في المنزل في حال لم ترغب في انتظار زوالها تلقائيًا.

ما هي أسباب ظهور القشرة في فروة رأس مولودك؟

على الرغم من أن أسباب ظهور القشرة عند المواليد ليست واضحة للآن إلا أنه يعتقد بأن التغير الهرموني الذي يحدث للطفل بعد ولادته هو المسؤول في الأغلب عن ذلك حيث قد تنتقل هرمونات الأم إليه بعد الولادة مما قد يسبب إفراطاً في إفراز الزُهْم (وهي المادة الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية الموجودة في الغدد الدهنية). قد تكون "المالاسيزيا" وهي فطر خميرة ينمو جنباً إلى جنب مع البكتيريا في الزُهْم واحداً من الأسباب كذلك.

كيف تعالجين قشرة الرأس عند مولودك؟

قومي بوضع قليل من زيت الأطفال أو زيت الزيتون على قطعة من القطن وتمريرها على فروة رأس طفلك لمدة 15 دقيقة ومن ثم تمشيط شعره بلطف وفي حركة دائرية باستخدام فرشاة شعر ناعمة، وذلك لكت الجلد الجاف والمتقشر مع مراعاة عدم كشط أو تجريح فروة الرأس وفقاً لحساسيتها. بعد ذلك، استخدمي شامبو الأطفال المناسب مع الماء الدافئ لغسل شعر طفلك. في حال الخشية من تراكم الزيت في شعر الطفل فبإمكانك اللجوء إلى زيادة عدد مرات غسل الشعر مع مراعاة عدم الإفراط في ذلك.

كيف تمنعين قشرة الرأس من الظهور في فروة رأس طفلك؟

لا يمكنكِ فعل ذلك للأسف إلا أنه يمكنك اتباع الطريقة المذكورة أعلاه للتخلص منها. في حال لم تتمكني من تخفيف آثار القشرة فننصحك بزيارة الطبيب المختص لوصف الدواء المناسب وفقا لحالة القشرة الموجودة في فروة رأس طفلك، إلا أنها عادة ما تكون من المشاكل التي يمكن علاجها بسهولة ويسر مع القليل من الصبر والمتابعة بإذن الله.