أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تعالجين مشكلة القشرة في رأس طفلك الرّضيع؟

Google+ Print
كيف تعالجين مشكلة القشرة في رأس طفلك الرّضيع؟ كيف تعالجين مشكلة القشرة في رأس طفلك الرّضيع؟

قد تفاجأ الأم أحيانًا بظهور قشور في رأس طفلها المولود حديثًا بعد ولادته بوقت قصير وهي ما قد تعرف أيضًا بخبز الرأس والتي تكون عبارة عن جلد جافٍ ومتقشرٍ أو بقع قشرية مائلة للون الأحمر تنتشر في فروة رأس الرضيع. ولا تشكل هذه القشرة خطرًا على صحة الطفل وغالبًا ما تختفي مابين الشهر الثامن أو الثاني عشر من عمره وفقًا للأطباء إلا أن بإمكان الأم أن تعالج هذه المشكلة في المنزل في حال لم ترغب في انتظار زوالها تلقائيًا.

ما هي أسباب ظهور القشرة في فروة رأس مولودك؟
على الرغم من أن أسباب ظهور القشرة عند المواليد ليست واضحة للآن إلا أنه يعتقد بأن التغير الهرموني الذي يحدث للطفل بعد ولادته هو المسؤول في الأغلب عن ذلك حيث قد تنتقل هرمونات الأم إليه بعد الولادة مما قد يسبب إفراطاً في إفراز الزُهْم (وهي المادة الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية الموجودة في الغدد الدهنية). قد تكون "المالاسيزيا" وهي فطر خميرة ينمو جنباً إلى جنب مع البكتيريا في الزُهْم واحداً من الأسباب كذلك.

كيف تعالجين قشرة الرأس عند مولودك؟
قومي بوضع قليل من زيت الأطفال أو زيت الزيتون على قطعة من القطن وتمريرها على فروة رأس طفلك لمدة 15 دقيقة ومن ثم تمشيط شعره بلطف وفي حركة دائرية باستخدام فرشاة شعر ناعمة، وذلك لكت الجلد الجاف والمتقشر مع مراعاة عدم كشط أو تجريح فروة الرأس وفقاً لحساسيتها. بعد ذلك، استخدمي شامبو الأطفال المناسب مع الماء الدافئ لغسل شعر طفلك. في حال الخشية من تراكم الزيت في شعر الطفل فبإمكانك اللجوء إلى زيادة عدد مرات غسل الشعر مع مراعاة عدم الإفراط في ذلك.

كيف تمنعين قشرة الرأس من الظهور في فروة رأس طفلك؟
لا يمكنكِ فعل ذلك للأسف إلا أنه يمكنك اتباع الطريقة المذكورة أعلاه للتخلص منها. في حال لم تتمكني من تخفيف آثار القشرة فننصحك بزيارة الطبيب المختص لوصف الدواء المناسب وفقا لحالة القشرة الموجودة في فروة رأس طفلك، إلا أنها عادة ما تكون من المشاكل التي يمكن علاجها بسهولة ويسر مع القليل من الصبر والمتابعة بإذن الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي