استمرار تدفق الأسلحة الليبية المُهربة إلى تشاد ومالي وتونس

قال خبراء من الأمم المتحدة إن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خصوصا تشاد ومالي وتونس مستمر على قدم وساق، وهو الأمر الذي يثير قلق الأمم المتحدة التي يحقق خبراؤها في تهريب صواريخ محمولة مضادة للطيران إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبحسب التقرير النهائي لهؤلاء الخبراء المستقلين والمكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات على ليبيا وخصوصا الحظر على الأسلحة، فإن “المخاوف من تمكن مجموعات إرهابية من الحصول على هذه الأسلحة (وخصوصا صواريخ SA7B) أصبحت ملموسة”.

وأوضح تقرير الخبراء أنهم حصلوا على أدلة على عمليات نقل صواريخ ليبية محمولة أرض-جو إلى أربع دول مختلفة هي تشاد ومالي وتونس وربما جمهورية أفريقيا الوسطى (وهناك تحقيق مستقل يجري بشأن الحالة الأخيرة).

وتابع التقرير أن الأسلحة التي تم العثور عليها في مالي وتونس خلال عام 2013 “تشكل بوضوح جزءا من ترسانة مجموعات مسلحة”.

وأضاف الخبراء أنه تم العثور كذلك في تشاد ولبنان ومالي وتونس على “أنظمة كاملة” لصواريخ محمولة أرض-جو قادرة على إسقاط الطائرات التي تحلق على علو منخفض. وأشاروا أيضا إلى “محاولات” لتزويد المعارضة السورية بهذا النوع من الأسلحة انطلاقا من ليبيا.

لكن في ما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى فإنهم لم يعثروا في الوقت الراهن على منظومة إطلاق متكاملة.

وعلى الرغم من جهود الحكومة الليبية لتأمين مخزونات الصواريخ المحمولة، فإن الخبراء اعتبروا أن “الآلاف من هذه الأسلحة لا يزال متوفرا في مخازن تشرف عليها مجموعة واسعة من الأشخاص غير الحكوميين وليست لهم أي علاقة بالسلطات أو الحكومة الوطنية الليبية”، وبتعبير آخر أكثر وضوحا فإن هذه الصواريخ قد ظهرت بعد الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.

فبعد سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 ومعه كل النظام الأمني للدولة، اعتمدت السلطات الجديدة على الثوار السابقين لتوفير الأمن في البلاد، لكن الحكومة المركزية سرعان ما فقدت السيطرة على هذه الميليشيات التي اتهم بعضها بانتهاكات ضد حقوق الإنسان كعمليات التعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.

وغالبية الصواريخ المحمولة أرض-جو الموجودة في ليبيا هي من طراز ” SA7B” هي من صنع سوفياتي كما أنتجتها دول مختلفة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وجاء في التي التقرير الذي قدمه الخبراء إنه وعلى الرغم من تاريخ صنع هذه الصواريخ القديم نوعا ما فإن كثيرا من منظوماتها لازالت تعمل وصالحة للاستخدام “بحسب خبراء دوليين قاموا باختبار بعضا منها العام الجاري”.