في لقائه بمنطقة الآثار بني سويف المحافظ يستعرض تطوير المتحف والكشف الأثري الجديد

بني سويف: سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف علي ضرورة تنظيم حملات للتوعية بآثار بني سويف و رحلات سياحية داخلية لأبناء المحافظة وطلاب المدارس لتنمية الوعي السياحي والتعرف على كنوز المحافظة الأثرية حيث تضم المحافظة العديد من المناطق السياحية والأثرية مثل هرم ميدوم وكهف سنور وأثار الحيبة بالفشن واهناسيا .

جاء ذلك خلال لقائه بنادية عاشور مدير آثار منطقة بني سويف و المهندسين الاستشاريين الدكتور مهندس/ مصطفى الغمراوي والمهندس/ أحمد الشيخ من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة القائمين بأعمال تطوير المتحف و مدير التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة بني سويف.

و طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير متحف بني سويف الذي يضم مجموعة من أجمل الآثار التي ترجع إلى العصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث.



هذا وكشف تقرير معاينة أجرته منطقة آثار بني سويف عن وجود كشف أثري جديد وهو سد وادي سنور يعود للعصر الروماني واليوناني عبارة عن سد مبنى من الحجر في جانبه الغربي والناحية الشرقية من البلاستر والطوب والأحمر ويقع على بعد 70كم من النيل و2.5 كم من الجنوب الشرقي لكهف وادي سنور حيث يقع السد المكتشف بطول 61م وعرض 10م وارتفاع 4 م في نهاية حاجز بين جبلين ارتفاع كل منهما 50متر يتوسطهما خور ممتد نحو الغرب في شكل حلزوني تتجمع فيه المياه الخاصة بالسيول والأمطار وتتجه من الشرق نحو الغرب في شكل منحدر حيث يحجزها السد خلفه .



أوصى التقرير بضرورة الإسراع في ضم السد ليكون من أهم آثار بني سويف بشرق النيل بوادي سنور حيث تم تحديد مساحة مبدئية بطول 400م من الغرب للشرق وعرض 270م من الجنوب للشمال مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من منطقة آثار بني سويف لتوثيق كافة تفاصيل الموقع فضلا عن عمل حفائر ونظافة لكافة مكونات السد وما حوله لكشف المزيد من المعلومات التاريخية والاثرية وعمل مسح أثري شامل للمنطقة مع التنسيق بين وزارتي الآثار والبيئة لوضع الموقعين على الخريطة السياحية لآثار مصر .

شبكةعيونالإخبارية

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