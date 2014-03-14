محافظ بني سويف يلتقى مع وفد مديرية الآثار

التقى المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، مع وفداً من مديرية آثار بنى سويف، وأكد المحافظ خلال لقائه على أن تقرير المعاينة الذي أجرته منطقة آثار بني سويف عن وجود كشف أثري جديد وهو سد وادي سنور يعود للعصر الروماني واليوناني عبارة عن سد مبنى من الحجر في جانبه الغربي والناحية الشرقية من البلاستر والطوب والأحمر ويقع على بعد 70كم من النيل و2.5 كم من الجنوب الشرقي لكهف وادي سنور حيث يقع السد المكتشف _ بطول 61م,, وعرض 10م,, وارتفاع 4 م _ في نهاية حاجز بين جبلين ارتفاع كل منهما 50متر يتوسطهما خور ممتد نحو الغرب في شكل حلزوني تتجمع فيه المياه الخاصة بالسيول والأمطار وتتجه من الشرق نحو الغرب في شكل منحدر حيث يحجزها السد خلفه.

وأوصى التقرير بضرورة الاسراع في ضم السد ليكون واحداً من أهم آثار بني سويف بشرق النيل بوادي سنور، حيث تم تحديد مساحة مبدئية بطول 400 م من الغرب للشرق وعرض 270م من الجنوب للشمال مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من منطقة آثار بني سويف لتوثيق كافة تفاصيل الموقع فضلا عن عمل حفائر ونظافة لكافة مكونات السد وما حوله لكشف المزيد من المعلومات التاريخية والاثرية وعمل مسح أثري شامل للمنطقة مع التنسيق بين وزارتي الاثار والبيئة لوضع الموقعين على الخريطة السياحية لاثار مصر.

طالب المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير متحف بني سويف الذي يضم مجموعة من أجمل الآثار التى ترجع إلى العصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه بالسيدة نادية عاشور مدير آثار منطقة بني سويف وعددا من المهندسين الاستشاريين ضم الدكتورمهندس مصطفى الغمراوي والمهندس أحمد الشيخ من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة القائمين بأعمال تطوير المتحف فضلا عن مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة بني سويف.

طالب المحافظ بعمل حملات توعية بأثار بني سويف وتنظيم رحلات سياحية داخلية لأبناء المحافظة وخاصة طلبة المدارس لتنمية وعيهم السياحي والتعرف على كنوز المحافظة الاثرية خاصة وان المحافظة تضم العديد من المناطق السياحية والاثرية مثل هرم ميدوم وكهف سنور وأثار الحيبة بالفشن واهناسيا وغيرها.