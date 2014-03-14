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وزير الصحة يوافق على تفعيل نظام الصيدلة الإكلينيكية

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وزير الصحة يوافق على تفعيل نظام الصيدلة الإكلينيكية وزير الصحة يوافق على تفعيل نظام الصيدلة الإكلينيكية

الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان

وافق الدكتورعادل عدوى وزير الصحه والسكان ، على تفعيل نظام ” الصيدله الإكلينيكية ” بمستشفيات الوزارة ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم 391 لسنة 2012 ، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين مستشفيات القطاعات المختلفة التابعه للوزارة فى هذا الشأن ، للمساهمة فى تحسين ورفع جودة الرعاية الصحيه للمريض المصرى.

وقال وزير الصحة فى بيان له اليوم إن تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكيه يهدف إلى ترشيد استخدام الدواء بما يحقق النتائج المرجوه منه بأقل مخاطر على المريض وبأقل تكلفه ، كما يساعد فى تحقيق أعلى استفاده من خبرات أعضاء الفريق الطبي كل فى مجاله ، من خلال تفعيل الدور الحقيقى للصيدلي فى تقديم النصح والإرشاد فيما يخص استخدام الدواء ومتابعة الأثار العكسية له ، ما يساعد على الحد من مخاطر استخدامه ، ورفع مستوى الخدمه الطبيه المقدمة.

فى اطار ذلك وبناء على توجيهات وزير الصحة قام قسم صيدله المستشفيات بالإدارة المركزية للشئون الصيدليه بوضع المعايير الفنية لممارسة الصيدله الإكلينيكيه بالمستشفيات وكيفية قياس أداء الصيدلي الإكلينيكي ، وذلك بالاستعانة بالإرشادات العالمية ومنها الأمريكية والأيرلندية والاسترالية.

وقام قسم صيدلة المستشفيات بمراجعة تلك المعايير وإعداد الوثيقة النهائية بواسطة لجنة تضم مختلف القطاعات بوزارة الصحة والسكان ممثلة فى مديريات الشئون الصحيه والتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبيه المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، بالإضافة إلى الصيادلة الإكلينيكيين الذين يعملون بهذه الجهات وفى حضور أعضاء من الصيادلة العاملين بإدارة التفتيش الحكومى لضمان انعكاس هذه المعايير على الواقع العملى بالمستشفيات فى وجود إشراف أكاديمي.
> أ ش أ

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