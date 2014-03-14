خطوات تطبيق صبغة Wild Ombré من L’OREAL

إليك أسهل وأبسط الخطوات التي تساعدك في الحصول على خصل مموّجة وممشّحة بواسطة صبغة لوريال Wild Ombré التي يمكن تطبيقها في المنزل.

1.الإعداد: احرصي على ألا تكون خصلك متشابكة، فأنت بحاجة إلى شعر ناعم وسلس لتمرير المستحضر.

2.التطبيق: إن لم تكوني أكيدة من أين تبدئين بالصبغة، فابدئي من مستوى فمك. ويمكنك السيطرة على تدرج اللون اعتماداً على المدّة التي تتركين المستحضر على شعرك خلالها (بين 20 إلى 45 دقيقة). اختاري خصلة وطبّقي اختبارك عليها. اتركي المستحضر على شعرك لمدة 20 دقيقة، وتفقديها كلّ خمس دقائق، للتأكد من أنك راضية بالنتيجة.

3.هل تخشين أن يظهر الفرق بشكل حادّ؟ إن كنت راغبة في تغيير لون أسفل خصلك قليلاً، فاتركي المستحضر على شعرك لمدة 20 دقيقة فقط. ولكن إن كنت تخشين من أن تصبح الخصل برتقالية اللون، فاتركيه لمدة 40 إلى 45 دقيقة.

4.إن أردت أن يكون التطبيق دقيقاً، فاحرصي على أن تكون فرشاة الشعر مائلة عمودياً، لوضع طبقات على خصل محدّدة فقط. وللحصول على طلّة بارزة، اجعلي الفرشاة تميل أفقياً لتغطية المزيد منها.

5.لا تفرطي في تطبيق المستحضر، وفقاً لكريستوف، خبير لوريال، فهو يقول: "إنّ الأمر شبيه بتناول الشوكولاته. تستمتعين بالأمر بينما تقومين به، وبالتالي تشعرين بالإغراء بتناول المزيد، إلا أنه عند الانتهاء ستشعرين بالندم للإفراط". طبّقي المستحضر باعتدال.

الخطوات بالفيديو :

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