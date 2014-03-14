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رحيل: يوسف قال لي ' إلعب براحتك ' مع الأهلي

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رحيل: يوسف قال لي ' إلعب براحتك ' مع الأهلي رحيل: يوسف قال لي ' إلعب براحتك ' مع الأهلي

أكد صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي أن محمد يوسف المدير الفني منحه حرية قبل دخوله مباراة الإنتاج الحربي والتي فاز فيها فريقه 3-1.

وحل رحيل بديلا في الشوط الثاني لمباراة الإنتاج.

وقال رحيل لموقع الأهلي الرسمي: "محمد يوسف تحدث إلي قبل الدخول، وقال لي إلعب براحتك لاستعادة الثقة".

وأضاف "أطلق يوسف لي الحرية داخل الملعب".

ويأتي ذلك حرصا على المدير الفني للأهلي لإكساب رحيل الثقة بعد غيابه فترة طويلة للإصابة.

واختتم "الأهلي يسعى للفوز في المباريات المقبلة، لاستعادة المركز الأول والوصول للمربع الذهبي والمنافسة على الدوري والاستمرار في الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

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