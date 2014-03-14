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Gaultier يطلق أولى مجموعاته من الساعات

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Gaultier يطلق أولى مجموعاته من الساعات Gaultier يطلق أولى مجموعاته من الساعات

أطلق المصمم الفرنسي العالمي جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier أول مجموعة ساعات تحمل اسمه. ويعتبر جان بول غوتييه، المشهور أيضاً بلقب "الطفل المشاغب"، أحد أهم نجوم عالم الأزياء. مادونا، بيونسيه نولز، ناعومي كامبل، ريهانا، ليست هناك من أيقونة للأناقة لم تستعن بإبداعات مصمم الأزياء الفرنسي الشهير. وفي أولى خطواته نحو عالم الساعات في عام ٢٠١٤، من المنتظر أن تكون لإيقاعات الساعات المبتكرة من دار غوتييه الفرنسية موسيقى لا تشبه غيرها. وفي موسم الربيع هذا، نترقب انطلاق الفخامة في باريس غاليري في الإمارات العربية المتحدة.

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