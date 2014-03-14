استوحي فستان تخرّجك من إطلالات النجمات

يُقال إن فرحة النجاح لا تضاهيها فرحة. وإنه على الرغم من كثرة المراحل التي يمرّ بها الإنسان وتترك في نفسه تأثيرات ومشاعر إيجابية، يبقى لتحقيق النجاح بعد الجهد طعم مختلف. وكثيرات هن الفتيات اللواتي يتحضّرن اليوم للاحتفال بنجاحهن الأكاديمي وتخرّجهن من الجامعات، وبالتأكيد فإن السعادة تغمرهن في كل لحظة. فما بالك لو امتزجت فرحة التخرّج بفرحة التألق بإطلالة تشبه إطلالات النجمات؟

إليك صوراً لنجمات هوليوود ونجمات عربيات، اخترن فساتين ساحرة تليق بإطلالتك يوم التخرّج. بإمكانك، مثلاً، اختيار فستان طويل بتصميم ناعم كفستان فيكتوريا جاستيس Victoria Justice لتنعمي بإطلالة راقية ورصينة، كما بإمكانك أن تذهبي إلى خيار أكثر شباباً وانتعاشاً مع فستان بقصة قصيرة كالفساتين التي اختارتها شيرين في بعض مناسباتها. كما نقدّم لك خيارات متنوّعة مع نجمات أخريات ليكون يوم تخرّجك يوماً تحتفلين فيه بالنجاح والأناقة في الوقت نفسه.

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