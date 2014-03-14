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حمدين صباحي: لن انسحب من سباق الرئاسية وسنتصدى لأي محاولات لتزوير الانتخابات

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حمدين صباحي: لن انسحب من سباق الرئاسية وسنتصدى لأي محاولات لتزوير الانتخابات حمدين صباحي: لن انسحب من سباق الرئاسية وسنتصدى لأي محاولات لتزوير الانتخابات

حمدين صباحي

قال حمدين صباحي ، مؤسس التيار الشعبي والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ، خلال المؤتمر العام الأول لحزب الكرامة الناصري إنه يسعي لتوحيد كافة القي المؤمنة بالصورة وتقديم نموذج مشرف خلال المعركة الانتخابية ، من أجل تحقيق نمصالح الناس.

أكد “صباحي” أنه لن يسمح  بأن يُقلل أحد من شأن الجيش المصري ، وأن الجيش أكبر من ذلك ، كما عارض أن يتم التصالح مع أي أحد نهب ثروات الشعب المصري ، سواء كان ينتمي لنظام مبارك أو مرسي.

وفيما يخص أمور المعتقلين السياسيين ، شدد علي ضرورة الإفراج عن كل ناشط سياسي يوجد داخل السجون كما وعدَ بضرورة أن يتم ضم الاحزاب الناصرية جميعاً في حركة حزبية واحدة ،وأنه سيحرص خلال الفترة القادمة علي التواجد في الشوارع ، وعقد مؤتمرات عديدة للتعرف علي أراء الشعب خلال هذه المرحلة الحالية.

وحول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، أعلن حمدين صباحي  مناهضته لهذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية.. نفي صباحي أن  ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية ،وأنه مستمر حتي النصر.

وعلي صعيد أخر ، ندد من جانبه بالعدوان الصهيوني علي قطاع غزة ، كما استنكر الصمت علي هذا العنف ، ومؤكداً في الوقت نفسه أن العرب والمصريين والقوميين ضد التطبيع مع العدو الصهيوني بكل أشكاله / ولكن هذا الموقف لا يمنع الرفض لتدخل حركة حماس في الشأن المصري.

(المراسل| بكر الشرقاوي)

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