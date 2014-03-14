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ضبط مصري بالمطار حاول السفر بـ20 ألف دولار إلى الصين

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ضبط مصري بالمطار حاول السفر بـ20 ألف دولار إلى الصين ضبط مصري بالمطار حاول السفر بـ20 ألف دولار إلى الصين

عاد المهندس صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القاهرة اليوم على الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت .

وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت يوم الثلاثاء الماضى ببراءة ثابت من تهمة انتاج منتجات ألبان غير مطابقة للمواصفات ، بعد أن قضت المحكمة فى حكم سابق بسجنه عاما وبدفع كفالة قدرها ألف جنيه وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه .

ومن ناحية أخرى ، ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة راكبًا مصريًا حاول السفر بمبلغ 20 ألف دولار أمريكى فى مخالفة لقانون النقد الأجنبى الذى لا يسمح بسفر لأى راكب بمبلغ تزيد قيمته بأى عملة أجنبية عن 10 ألاف دولار أمريكى .

وكان الراكب قد تقدم لإنهاء إجراءات سفره على الطائرة المصرية الى جوانزو بالصين وأثناء مرور حقائبه على جهاز الكشف على الحقائب أشتبه أمين الشرطة فى إحدى الحقائب وبفتحها عثر على المبلغ ، فتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب .

ومن ناحية أخرى ، ضبطت جمارك المطار راكبًا حاول دخول البلاد وبجوزته 200 جرام من الحشيش لدى وصوله على الطائرة المصرية القادمة من بيروت ، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة .

أ ش أ

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