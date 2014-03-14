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استمرار إغلاق بوغاز الإسكندرية لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية

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استمرار إغلاق بوغاز الإسكندرية لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية استمرار إغلاق بوغاز الإسكندرية لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية ،صباح اليوم الجمعة،إستمرار إغلاق بوغاز الإسكندرية أمام حركة الملاحة،لليوم الثالث على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال اللواء عادل ياسين حماد ،رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،أنه تقرر إستمرار إغلاق البوغاز نتيجة وزيادة سرعة الرياح عن 33 عقدة في الساعة ،وإرتفاع الأمواج حرصا علي عدم إصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لليوم الثالث لموجة من الطقس السيىء بالتزامن مع بدء نوة ”  الحسوم ” وهي نوة تصاحبها رياح جنوبية غربية وممطرة غالباً وتستمر لمدة 7 أيام .

 

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