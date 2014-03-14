“وول ستريت جورنال”: واشنطن ترفض طلب أوكرانيا بشأن مساعدات عسكرية أمريكية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلًا عن مسئولين أمريكيين أن الحكومة الأوكرانية المؤقتة ناشدت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية من بينها الأسلحة والذخيرة والدعم الاستخباراتي، بيد أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافقت على إرسال أغذية جاهزة خشية إشعال التوترات مع روسيا.

ورأت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني – أن هذا القرار يعكس تردد وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في أن ينظر لها كداعم بشكل مباشر للقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالمشاكل خلال المواجهة مع روسيا التي استولت على منطقة شبه جزيرة القرم.

وقالت الصحيفة إن خطر التصعيد تأكد بفعل تحرك روسيا أمس الخميس لإجراء تدريب عسكري آخر بالقرب من أوكرانيا حيث أكد القصر الرئاسي الروسي “الكريملين” أيضا أنه أرسل ست مقاتلات سوخوي وثلاث طائرات نقل إلى جمهورية سوفيتية سابقة هي بيلاروسيا من أجل دوريات مشتركة.

وأضافت أن مسئولي بيلاروسيا أوضحوا أن الخطوة جاءت ردًا على دوريات جوية متزايدة في المنطقة يقوم بها حلف شمال الأطلسي “الناتو” وسط الأزمة الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط استعراض القوة، يعترف مسئولو إدارة أوباما بمواجهة موقفا صعبا تحاول فيه تحقيق أكثر من شيء حيث تريد إظهار التأييد للقادة المؤقتين لأوكرانيا بدون معاداة أكثر لموسكو غير متوقعة التصرفات أو تعزيز للجيش الأوكراني عن غير قصد يساعده على اتخاذ خطوات يمكن أن تشعل العنف.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي رفيع المستوى قوله “الأمر ليس مرفوضا للأبد، فالرفض هو للوقت الحالي”، وذلك في إشارة إلى طلب أوكرانيا الحصول على دعم عسكري فتاك.

> ولفتت إلى أنه قبيل زيارة السناتور الأمريكي جون ماكين إلى أوكرانيا اليوم، انتقد رد الإدارة حيث قال “لا يجب علينا فرض حظر أسلحة على ضحايا عدوان”.

ونوهت إلى أن طلب أوكرانيا يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أرسني ياستنيوك للبيت الأبيض هذا الأسبوع ويسبق مباشرة اجتماعًا مقررًا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي بلندن في محاولة أخيرة سعيا وراء حل دبلوماسي للأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استفتاء يجري بعد غد الأحد يمكن أن يقرر ما إذا كانت منطقة القرم ستنفصل عن أوكرانيا وتنضم إلى روسيا أو لا.

وتابعت أنه في طلب الحكومة الأوكرانية المفصل للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، كانت تريد من البنتاجون تقديم أسلحة وذخيرة ومعدات اتصال ودعم استخباراتي ووقود طيران ونظارات رؤية ليلية إلى جانب أشياء أخرى، وذلك بحسب مسئولين اطلعوا على الطلب الأوكراني الطارئ.

ووفقا للمسئولين فإن البنتاجون وافق حاليا على تزويد الأوكرانيين فقط بأغذية جاهزة كانت جزءا أيضا من الطلب الأوكراني ويمكن لعملية الشحن أن تبدأ خلال أيام.

> أ ش أ