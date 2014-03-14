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جمارك المطار تضبط أسباني بحوزته 4 كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة رولكس

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جمارك المطار تضبط أسباني بحوزته 4 كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة رولكس جمارك المطار تضبط أسباني بحوزته 4 كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة رولكس

مطار القاهرة – أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم ، راكبًا إسبانيًا من أصل مصري حاول تهريب 4 كجم مشغولات ذهبية مُطعّمة بالألماظ ، و١١ ساعة “رولكس” ثمينة داخل حقائبه لدى عودته من إسبانيا.

ترجع تفاصيل الواقعة أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من مدريد ، اشتبه  رجال الجمارك في حقائب راكب إسباني من أصل مصري ، وبفتح حقائبه أمام عمر سعد مدير الإدارة ، عثر بداخلها على 4 كجم ذهب أبيض مُرصّعة بالألماظ ، و١١ساعة «رولكس» قيمتهم ٢ مليون جنيه  ، وأمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذي وافق على التصالح ، وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

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