جمارك المطار تضبط أسباني بحوزته 4 كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة رولكس

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم ، راكبًا إسبانيًا من أصل مصري حاول تهريب 4 كجم مشغولات ذهبية مُطعّمة بالألماظ ، و١١ ساعة “رولكس” ثمينة داخل حقائبه لدى عودته من إسبانيا.

ترجع تفاصيل الواقعة أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من مدريد ، اشتبه رجال الجمارك في حقائب راكب إسباني من أصل مصري ، وبفتح حقائبه أمام عمر سعد مدير الإدارة ، عثر بداخلها على 4 كجم ذهب أبيض مُرصّعة بالألماظ ، و١١ساعة «رولكس» قيمتهم ٢ مليون جنيه ، وأمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذي وافق على التصالح ، وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.