لحميتكِ:"فيتوتشيني"بصلصة"بيستو"الحبق

المقادير لصلصة بيستو الحبق:

-2 باقة حبق مورّق.

-4 فص ثوم مقشّر.

-4 ملعقة طعام صنوبر نيء.

-4 ملعقة طعام جبنة برميزان، مبروشة.

-½ ملعقة صغيرة ملح.

-¼ ملعقة صغيرة بهار أسود.

-4 ملعقة طعام زيت زيتون.

- 500 غرام من باستا "فيتوتشيني"

طريقة التحضير:

1-توضع جميع مقادير صلصة بيستو الحبق ما عدا زيت الزيتون في الماكينة الكهربائية الخاصّة باللحم. تُفرم المقادير حتى تنعم المزيج. 2-يُزاد الزيت تدريجيّاً ويُخفق المزيج حتّى يتماسك.

3-تُسلق المعكرونة وتُصفّى. تُضاف إليها صلصة البيستو ويُخلط المزيج.

4-يُقدّم ساخناً مع جبنة البرميزان المبروشة.

نصيحة:

1- من الأفضل استعمال المعكرونة السمراء لأنّها غنيّة بالألياف والفيتامينات.

2- يُمكن تحضير كميّة كبيرة من صلصة بيستو الحبق وحفظها في الثلاّجة في وعاء مكعّبات الثّلج على أن يحتوي كلّ مكعّب على معدّل 1 ملعقة طعام من الصلصة، وفي هذه الحال تُحفظ لمدّة 6 أشهر على الأقصى.

3- يُمكن شراء صلصة البيستو بالحبق الجاهزة من السوبرماركت لتسريع عمليّة الطبخ.

القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:

الطاقة: وحدة حرارية 450

الكوليسترول: خالية

المواد الدهنية: 15 غ

النشويات: 64 غ

البروتينات :13 غ

الألياف الغذائية: 3 غ

فوائد الطبخة:

غنيّ بالسّلنيوم، المنغنيز والفيتامين K.

(هذا الطبق من إعداد اخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور).

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

(مدّة التحضير 20 دقيقة).

(مدّة الطهي 10 دقائق).

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