لحميتكِ:"فيتوتشيني"بصلصة"بيستو"الحبق

المقادير لصلصة بيستو الحبق:
-2 باقة حبق مورّق.
-4 فص ثوم مقشّر.
-4 ملعقة طعام صنوبر نيء.
-4 ملعقة طعام جبنة برميزان، مبروشة.
-½ ملعقة صغيرة ملح.
-¼ ملعقة صغيرة بهار أسود.
-4 ملعقة طعام زيت زيتون.
- 500 غرام من باستا "فيتوتشيني"
طريقة التحضير:
1-توضع جميع مقادير صلصة بيستو الحبق ما عدا زيت الزيتون في الماكينة الكهربائية الخاصّة باللحم. تُفرم المقادير حتى تنعم المزيج. 2-يُزاد الزيت تدريجيّاً ويُخفق المزيج حتّى يتماسك.
3-تُسلق المعكرونة وتُصفّى. تُضاف إليها صلصة البيستو ويُخلط المزيج.
4-يُقدّم ساخناً مع جبنة البرميزان المبروشة.
نصيحة:
1- من الأفضل استعمال المعكرونة السمراء لأنّها غنيّة بالألياف والفيتامينات.
2- يُمكن تحضير كميّة كبيرة من صلصة بيستو الحبق وحفظها في الثلاّجة في وعاء مكعّبات الثّلج على أن يحتوي كلّ مكعّب على معدّل 1 ملعقة طعام من الصلصة، وفي هذه الحال تُحفظ لمدّة 6 أشهر على الأقصى.
3- يُمكن شراء صلصة البيستو بالحبق الجاهزة من السوبرماركت لتسريع عمليّة الطبخ.
القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:
الطاقة: وحدة حرارية 450
الكوليسترول: خالية
المواد الدهنية: 15 غ
النشويات: 64 غ
البروتينات :13 غ
الألياف الغذائية: 3 غ
فوائد الطبخة:
غنيّ بالسّلنيوم، المنغنيز والفيتامين K.
(هذا الطبق من إعداد اخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور).
(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).
(مدّة التحضير 20 دقيقة).
(مدّة الطهي 10 دقائق).
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