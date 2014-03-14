متعة الشوكولاتة بدون ذنب السعرات!

تشكّل الشوكولاتة نقطة ضعف الكثيرات، ولا سيّما الممثّلات المصريات اللواتي تتمتعن باطلالات جذابة وأنيقة كغادة عبدالرازق وليلى علوي ومي عز الدين.

فاذا كنت من عشاق الشوكولاتة على غرارهنّ وترغبين بتذوق طعمها اللذيذ، بدون الشعور بالذنب من سعراتها الحرارية، التزمي بالنصائح المستمدّة من مركز التغذية Low Cal Diet Clinic الذي يطلعك على الشوكولاتة السوداء، وكيفيّة الاستعاضة عن الصنوف الغنية بالدهون ببعض الوجبات الخفيفة.

تفيد الدراسات أنّ تناول كميّة قليلة من الشوكولاتة السوداء يُحسّن الوظيفة الفكرية وحالة المزاج، بفضل التركيبات الكيميائية المختلفة المتوافرة فيها، فهي تحتوي على "الفينيتيلامين"، المادة الكيميائية ذاتها التي يفرزها الدماغ عندما تقعين في الحبّ، فضلاً عن "الثيوبرومين" والكافيين.

كما تُعرف بغناها في مضادات الأكسدة، وتضمّ العديد من المحفّزات الطبيعية التي تحسّن القدرة على التركيز والطاقة. ولكن، تذكّري دائماً أن ذلك لا يخوّلك تناول كميّات كبيرة منها!

الكميّة المسموحة

يمكنك الاستمتاع بما يُقارب 25 جراماً فقط منها، لبضع مرات في الأسبوع، أو يُمكنك إضافة بودرة الكاكاو القليلة الدسم إلى الحليب الخالي من الدسم.

وينصح بتجنب تناول صنوف الشوكولاتة التي تضمّ مشتقات الحليب أو المحشوة، إذ إنها مشبعة بالسكر والدهون والسعرات الحرارية.

ويُفضّل اختيار الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أقلّ من 200 سعرة حرارية، والتي تقدم لك البروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وهذه لمحة عن بعضهعا:

- ثمرة موز طازجة (أقلّ من 90 سعرة حرارية): تناوليها خصوصاً، خلال الفترة التي تسبق موعد الطمث. فهي لذيذة وتمنحك الشعور بالشبع، كما تضمّ الكثير من المعادن التي تحاولين الحصول عليها من خلال الشوكولاتة، فضلاً عن غناها بالبوتاسيوم والفيتامين "بي 6".

نصيحة: قطّعي ثمرة موز متوسّطة الحجم في كوب، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو و3 حبّات من اللوز.

- حساء العدس (أقلّ من 125 سعرة حرارية): إنّ تناول هذا الحساء الساخن الغني بالبروتين والفيتامين "سي"، والذي يشبه بنكهته الحمضيّات، سيستغرق بعض الوقت. لذلك، إنّ الاستمتاع به يجبرك على الجلوس إلى الطاولة والتنفّس والاسترخاء.

- الجزر(أقلّ من 80 سعرة حرارية): بالإضافة إلى أنه غني بالبوتاسيوم، على غرار الموز، يتطلب تناول الجزر المقرمش وقتاً! لذا، يُنصح بتناولـ 8 حبات صغيرة من الجزر مع عصير الليمون الحامض والكمّون، أو يمكنك الاستمتاع بها مع صلصة مؤلفة من ملعقتي حمّص كبيرتين بـ90 سعرة حرارية.

- الزبادي بالفاكهة خالٍ من الدسم (125 سعرة حرارية): يحتوي على المغذيات التي تحتاجين إليها، مثل الكالسيوم والبروتين الذي يساعدك في محاربة التوتر.

- 3 رقائق بالقمح الكامل مع شريحتين من الجبن القليل الدسم(135 سعرة حرارية): اختاري دائماً رقائق بالقمح الكامل، بما أنّ الألياف ستجعلك تشعرين بالشبع بين الوجبات، فيما الجبن القليل الدسم ستوفّر لك البروتين والكالسيوم.

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