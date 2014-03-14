السلطان سليمان وزوجته أفضل ثنائي رومانسي تركي

فاز الثنائي التركي الممثل خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة بلقب أفضل ثنائي رومانسي تركي في العالم العربي، بنسبة أصوات عالية بلغت (71،33%) في استفتاء "سيدتي نت" الذي استمر على مدة شهر كامل، واستقطب آلاف المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولوحظ في الأيام الأولى من الإستفتاء تقدم الثنائي توبا بيوكستون الشهيرة بلميس وزوجها أونور صيلاك الشهير برأفت، بينما كان خالد أرغنش وزوجته بيرغوزار كوريل متأخرين عنهما في نسبة الأصوات، فتحرك المعجبون العرب وحشدوا أكبر دعم للممثل خالد أرجنش الذي حقق نقلة نوعية وجماهيرية له بأدائه لشخصية السلطان سليمان على مدى أربعة مواسم تلفزيونية، وزوجته بيرغوزار كوريل التي حققت نجاحات عدة، إلا إنها تفوقت على نفسها وعلى زميلتيها بيرين سات وتوبا بيوكستون دراميا وحصدت جماهيرية عريضة باستمرار مسلسلها "القبضاي" لموسم ثالث جراء حفاظه على نسبة مشاهدة عالية، عكس بيرين سات التي قدمت موسمين فقط من مسلسلها "الإنتقام" وتوبا بيوكستون التي قدمت موسم واحد من مسلسلها "20 دقيقة".

فوز الثنائي خالد وبيرغوزار باللقب ليس مستغرباً، لأنهما يثبتان بعد مضي سنوات على زواجهما وإنجابهما نجلهما الوحيد علي أن الحب الحقيقي الذي كان بينهما لم يقتله روتين الزواج.

وقد احتل الممثل التركي أونور صيلاك الشهير برأفت وزوجته الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس المركز الثاني، بنسبة تصويت جيدة بلغت (66،30%) وهما تزوجا بعد قصة حب بدأت خلال تصويرهما مسلسل "بائعة الورد"، وجاء الثنائي الممثل التركي مراد يلدريم الشهير بأمير وزوجته بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بأزاد في المركز الثالث بنسبة مقبولة بلغت (8،15%) ومضى على زواجهما سنوات ورغم عدم إنجابهما أطفال إلا أن حبهما ما يزال متوهجا وقوياً.

والمفاجىء هو وصول الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار وزوجته ناجيهان كاشيكشي التي ارتبط بها بطريقة تقليدية وأنجبت له طفل ذكر بعد أقل من عام المركز الرابع بنسبة تصويت متواضعة وصلت إلى (38،6%)، وما كان غير متوقعا هو حصول الثنائي الممثل التركي كيفانش كاسابالي الشهير بجميل وزوجته صدف أفجي الشهيرة بميرنا التي أنجبت مؤخراً نجلهما الوحيد جان المرتبة الخامسة، رغم أن حبهما مضرب مثل للرومانسية والوفاء في وسطهما الفني.

أما الثنائيات الأخرى فجاء ترتيبها التالي:



بولنت آينال وميليس تويسوز 2.54%

ليفانت فيزير ونور فتاح أوغلو 2.43%

جانسيل ألتشين وبينار أبايدين 2.14%

محمد أسلانتوغ وأرزوم أونان 1.06%

سنان توزجو أوغلو ودولوناي سويسرت 0.82%

يلماز أردوغان وبيلتشيم بيلغين 0.68%

بادة إيشيل ومالكوش صولب 0.51%

أوزجي بوراك وعطا ديميرير 0.24%

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