الكورة مش مع عفيفي - 4 عناوين تلخص إيجابيات وسلبيات الزمالك

"استمرارا لمعاناة الزمالك أمام الفرق السلبية المنظمة، الزمالك يصدر القلق لجماهيره من الأداء والأرقام محليا".

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تحلل أداء الزمالك أمام تليفونات بني سويف.. وخسارة نقطتين تصدر القلق لجماهير القلعة البيضاء من الأداء المحلي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن شِكل تاني.

لمشاهدة الحلقة:

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