أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الخطيب يعلن عن شعار الأهلي الجديد .. ويصرح: فليفخر الجميع

Google+ Print
الخطيب يعلن عن شعار الأهلي الجديد .. ويصرح: فليفخر الجميع الخطيب يعلن عن شعار الأهلي الجديد .. ويصرح: فليفخر الجميع

/أ ش أ / أعلن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي عن شعار النادي خلال الاحتفالية التي يشرف عليها خلال الفترة الحالية و التي تقام 26 مارس الجاري للاحتفال بالنادي الأاهلي كأكثر أندية العالم حصولا علي بطولات قارية.

و من جانبه أكد الخطيب أنه فخور بهذا الإنجاز الذي حققه النادي الأهلي متفوقا علي كبري الأندية العالمية موضحا أنه انجاز يجب ان يفخر به كل أهلاوي و مصري و عربي وافريقي لأن الأهلي هو جزء لا يتجزء من انتماءهم.

وأوضح الخطيب أنه يتمني أن تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق باسم النادي الأهلي و الانجاز العظيم الذي حققه بالحصول علي لقب أكثر الأندية في العالم حصولا علي بطولات.

وعن انتخابات الأهلي المقبلة أكد نائب رئيس النادي أنه يحترم و يقدر اختيارات الجمعية العمومية التي وصفها أنها دائما ما تأتي بالأفضل في مجلس الأاهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع