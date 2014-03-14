الخطيب يعلن عن شعار الأهلي الجديد .. ويصرح: فليفخر الجميع

/أ ش أ / أعلن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي عن شعار النادي خلال الاحتفالية التي يشرف عليها خلال الفترة الحالية و التي تقام 26 مارس الجاري للاحتفال بالنادي الأاهلي كأكثر أندية العالم حصولا علي بطولات قارية.

و من جانبه أكد الخطيب أنه فخور بهذا الإنجاز الذي حققه النادي الأهلي متفوقا علي كبري الأندية العالمية موضحا أنه انجاز يجب ان يفخر به كل أهلاوي و مصري و عربي وافريقي لأن الأهلي هو جزء لا يتجزء من انتماءهم.

وأوضح الخطيب أنه يتمني أن تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق باسم النادي الأهلي و الانجاز العظيم الذي حققه بالحصول علي لقب أكثر الأندية في العالم حصولا علي بطولات.

وعن انتخابات الأهلي المقبلة أكد نائب رئيس النادي أنه يحترم و يقدر اختيارات الجمعية العمومية التي وصفها أنها دائما ما تأتي بالأفضل في مجلس الأاهلي