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محافظ القاهرة: مدارس جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل

  • مصر
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قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن العام الدراسي الجديد سيشهد انضمام عدد كبير من المدارس ضمن العملية التعليمية لأبناء القاهرة.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، الجمعة، أن الأمر لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيًا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبًا إلى جنب بالتوازي، مشيرًا إلى أن التطوير لا يكتفي بالناحية الإنشائية فقط، ولكن يمتد ليشمل جميع عناصر المنظومة التعليمية برفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل والطرق.

وأشار «سعيد» إلى أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدًا في تطوير منظومة التعليم بجميع عناصرها بداية من المنشآت والأجهزة الحديثة وحتى أهم عناصر العملية التعليمية وهو المدرس، من خلال دعمه فنيًا وماديًا ومعنويًا.

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