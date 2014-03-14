مصدر بالمتحف الكبير: حفظ التحقيقات في فقد العينات لتناقض آراء لجنتي التحقيق

كشف مصدر مسؤول بالمتحف المصري الكبير أسباب حفظ التحقيقات في قضية فقد 76 عينة أثرية من معامل الترميم بالمتحف من بينها 12 عينة من مركب خوفو، ومنها حدوث تناقض في رأي اللجنتين اللتين تم تشكيلهما للتحقيق في تلك الواقعة، كما أن التحقيقات التي أجريت على تلك القضية لم تتطرق بشكل كاف إلى النواحي الفنية والعلمية.

وأوضح المصدر، في تصريح الجمعة، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان تلقى خطابًا من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقضية رقم 18 لسنة 2013، حيث انتهت النيابة إلى حفظ القضية إداريًا، ووصلت إلى مكتب الأمين العام الدكتور مصطفي أمين، في 30 سبتمبر 2013، الذي أصدر القرار رقم 5958 بتاريخ 21 نوفمبر 2013 بحفظ قضية فقدان العينات.

أشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة، أوضحت أنه تم تشكيل لجنتين الأولى من قبل المشرف على المتحف المصري وهي تتكون من اثنين لديهما خبرة كبيرة في الترميم حاملين شهادة الدكتوراة، وعندما طلبت النيابة الإدارية تشكيل لجنة لدراسة محضر الجرد والإجراءات وفقد العينات قام الوزير بتشكيل لجنة ثانية من مدير عام معامل علاج التلف البيولوجي بقطاع المشروعات بالقرار الوزاري رقم 233 لسنة 2013.

أضاف المصدر أن نتائج اللجنة الأولى التي شكلها المتحف المصري الكبير للتحقيق فى واقعة فقد العينات أرجعت الفقد إلى عدم توفر الخبرة الفنية والإدارية والقيادية للمتسببين وأوصت بوجود قواعد لإجراء الفحوص والتحليل ووضع قواعد لأخذ العينات وتوثيق وحفظ نتائج التحليل والفحوص وهذا يعني أن يتم تحويل كبار المسؤولين إلى التحقيقات لأنهم وضعوا عينات أثرية في أيدي متعاقدين ليست لديهم الخبرة وفقدوا عينات أثرية.

وأوضح أن اللجنة الثانية، والتي لم تضم في عضويتها أساتذة قسم الترميم بكلية آثار جامعة القاهرة، أشارت في تقريرها إلى أن عدم توصيف العينة بشكل علمي جعلها لا تتعرف على العينات بشكل واضح، حتى الأكياس التي تضم عينات لم يكن مكتوبًا عليها شيء، وأن غالبية الطلبات المقدمة لم تكن تحوي حجم العينة ووزنها، والغريب أن هذه اللجنة اعتمدت على أقوال المتسببين في فقدان العينات وأنهم استخرجوا العينات من التالف والأجزاء المتكلسة والساقط من الأثر واعتبرت هذه المعلومة حقيقية، حسب المصدر.

وطالب المصدر بضرورة تحويل تلك الواقعة إلى نيابة الأموال العامة طبقًا لقانون الآثار وفتح التحقيقات مرة أخرى لمحاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في تلك الواقعة.