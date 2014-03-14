مصرع شخصان في انقلاب سيارة بترعة القهوجة بالبحيرة‎

لقى شخصان مصرعهما فى انقلاب سيارة فى ترعة القهوجة بمركز شبراخيت .

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من مأمور مركز شبراخيت، وانتقل اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى و العميد محمد خريصة رئيس المباحث إلى مكان الحادث وكشفت تحريات الرائد شريف عبد العال رئيس مباحث شبراخيت إنه اثناء سير السيارة رقم ب ط ا 8739 نقل قيادة اسلام احمد قرعش 35 سنه أمام قرية القهوجة اختلت عجلة القيادة بيده بسبب الأمطار التى أغرقت الشوارع بالمياة، مما أدى إلى إنقلابها فى الترعة .

أسفر الحادث عن وفاة كلا من سعيد شوقى النجار 45 سنة وعبد الهادى على عبد الهادى 45 سنه بائعان متجولان، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى شبراخيت و ابلغت النيابة العامة للتحقيق .