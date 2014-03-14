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شهاب وجيه: الحكم بسجن الكاتب كرم صابر صدمة ويخالف الدستور الذى يكفل حرية التعبير

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شهاب وجيه: الحكم بسجن الكاتب كرم صابر صدمة ويخالف الدستور الذى يكفل حرية التعبير شهاب وجيه: الحكم بسجن الكاتب كرم صابر صدمة ويخالف الدستور الذى يكفل حرية التعبير

الكاتب -كرم صابر

أكد المهندس شهاب وجيه ، المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار ، أن التضييق على الأدباء والمفكرين ، وكل أصحاب الرأى يمثل عودة جديدة لقضايا الحسبة ومصادرة حرية الرأى والتعبير التى حماها الدستور فى المادة 65 والتى تنص على ” حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

وأضاف في نفس السياق ، أن صدور حكم بالحبس 5 سنوات على الكاتب كرم صابر بتهمة إزدراء الأديان بمثابة صدمة ويفتح الباب أمام أعداء حرية التعبير .
> وقال وجيه  في بيان رسمي له ،لا نعلق على حكم قضائى ولكن نشعر بالقلق من عودة مثل تلك الممارسات ، وأن مثل هذا الحكم يفتح نقاش هام حول ماهية تهم مثل ازدراء الأديان و هل من الممكن أن يحكم أحد القضاة على كاتب ينتقد حد الردة فى الإسلام أو يناقش قضية طبيعة المسيح فى المسيحية بتهمة ازدراء الأديان .

و اكد المتحدث الرسمى على ضرورة أن يتم تحديد ما أصطلح على تسميته بإزدراء الأديان و تعريفه بشكل واضح حتى لا يفتح الباب لإستخدام هذه التهمة فى ارهاب المفكرين و تقييد حرية الرأى و التعبير و حرية الاعتقاد التى كفلها الدستور فى المادة 64.

كما طالب بضرورة تنقية قانون العقوبات من التهم مثل ، ازدراء الأديان والإساءة للرموز الوطنية والتى تستخدم بهدف التنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الرأى والفكر وإعمال نصوص الدستور فيما نصت عليه مواد باب الحقوق والحريات.

 

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