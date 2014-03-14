“زعزوع” يطير لروسيا لتخفيف درجات تحذير السفر لمصر

غادر مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم ، هشام زعزوع ، وزير السياحة ، متجها إلى موسكو فى زيارة لروسيا تستغرق عدة أيام للمشاركة فى معرض للسياحة ((In tour market) يبدأ غدا السبت ويستمر 4 أيام بمشاركة 1450 شركة تمثل 148 دولة .

ينظم المعرض “الوكالة الروسية الفيدرالية للسياحة للعام التاسع “على التوالى تحت رعاية الحكومة الروسية وهو يعد من أهم المعارض السياحية فى روسيا , وتشارك مصر بجناح مساحته 350 مترا مربعا ويضم العديد من الشركات ، والفنادق المصرية .

تأتى مشاركة مصر فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة ; لحث الدول على تخفيف درجات تحذيرات السفر الى مصر وتحسين صورة المقصد السياحى المصرى من خلال توضيح الجهود التى قامت بها الدولة ، والتدابير الأمنية فى المقاصد السياحية وفتح أفاق جديدة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة من روسيا والتى تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر.

يجرى زعزوع لقاءات مع الشركات المشاركة فى المعرض ووسائل الإعلام لاظهار الصورة الحقيقية للمقاصد السياحية المصرية والمنظومة الأمنية المطبقة لتأمين السائحين.