مؤسس “فيس بوك” يعترض علي تجسس الولايات المتحدة علي مواقع التواصل الاجتماعي

اعترض مارك زوكربيرج ، مؤسس موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، علي ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية من تجسسها علي مستخدمي موقع فيس بوك وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انتقاد زوكربرج على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” ، (إن إس إيه) طورت طريقة تظهر خوادم وهمية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” من أجل استهداف أجهزة كمبيوتر معينة وإصابتها ببرامج خبيثة.

وكتب زوكربرج ، تعرضت لارتباك ، وإحباط شديدين جراء تقارير متكررة عن سلوك الحكومة الأمريكية ، وأضاف في ذات السياق ، حينما يعمل المهندسون لدينا من غير تعب لتحسين الحماية ، نتصور أننا نقوم بحمايتكم من مجرمين وليس من حكومتنا.

وتابع قائلاً ، لقد اتصلت بالرئيس أوباما ; لأعبر عن إحباطي جراء الضرر الذي تسببه الحكومة لمستقبلنا برمته.

ولسوء الحظ، يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للغاية من أجل تحقيق إصلاح حقيقي كامل”.

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