وزير الأوقاف يعتمد 7 ملايين لعمارة المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه اعتمد صرف 7 ملايين و418 ألف جنيه لعمارة المساجد وإحلال وتجديد بعضها، وذلك ببعض المديريات الإقليمية التابعة للوزارة .

وتضمن خطه الإعمار مشروعات إحلال وتجديد، وبناء مسجد جامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير وإنشاء المباني الإدارية لمديريات الأوقاف، وتتكلف مشروعات الإحلال والتجديد 6 مليون و175 ألف و500 جنيه ،

ويتكلف مشروع بناء المسجد الجامع 466 ألفًا و700، أما إنشاء المساجد الجديدة فسيتكلف 235 ألفًا و800، ويتكلف تطوير وإنشاء المباني الإدارية لمديريات الأوقاف 590 ألفًا وخمسمائة.

وسيتم الإحلال والتجديد لمديريات المنوفية وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والقاهرة .

وإنشاء المسجد الجامع في دمياط ، والمساجد الجديدة في المنوفية، وستقوم الوزارة بتطوير وإنشاء المباني الإدارية في الإسماعيلية والوادي الجديد والقاهرة .

وفي سياق متصل وافق الوزير علي ترميم عدد من المساجد بمبلغ 7 مليون و219 ألف و 687 جنيهًا لعدد 24 محافظة هي دمياط وبني سويف وأسوان والغربية والمنيا والشرقية والبحيرة والفيوم والقاهرة والأقصر والوادي الجديد السويس والجيزة وأسيوط والإسماعيلية وسوهاج وجنوب سيناء وقنا والدقهلية والمنوفية وشمال سيناء ومطروح والقليوبية والإسكندرية .

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