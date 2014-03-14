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وزير الري: حلول عاجلة لمشاكل مصرف مدينة العامرية بتحويل مساره

  • مصر
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قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، الجمعة، إن الوزارة تقوم حاليا بتعديل المسار القديم لمصرف العامرية الذي يمر داخل نطاق مدينه العامرية ويؤدي لمشاكل بيئية للمواطنين، موضحا أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مسار بديل للمصرف خارج المدينة .

وأوضح «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية الجمعة إنه «سيتم توسيع وتعميق مصرف آخر فرعي وإنشاء عدد من الكباري وتنفيذ 3 سحارات بالدفع النفقي بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه»، مشيرا إلى أن «مصرف العامرية القديم يمر داخل الكتلة السكنية لمدينة العامرية مما يعرضه إلى انسداد مجرى المصرف لقيام بعض المواطنين بإلقاء القمامة والصرف الصحي داخل التغطيات والتأثير بالسلب على صحة المواطنين بالمنطقة».

وأضاف أن «جهود الوزارة تستهدف حسم مشكلة التعديات على المصرف وتلوثه من خلال القيام بتحويل مسار المصرف خارج الكتلة السكنية لمدينة العامرية لحل المشكلة نهائيا وتسليم المسار القديم لأجهزة محافظة الإسكندرية لاستغلاله كمتنزهات نباتية تخدم أهالي المدينة وإنشاء محاور مرورية للتخفيف على المواطنين».

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