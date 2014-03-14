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غدًا.. وزير التموين يشارك فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك

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غدًا.. وزير التموين يشارك فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك غدًا.. وزير التموين يشارك فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك

ينظم جهاز حماية المستهلك، غدا السبت، الاحتفالية السنوية باليوم العالمى لحقوق المستهلك.

ويستعرض الجهاز، مشروع التوأمة المؤسسية "تعزيز حماية المستهلك بمصر"، بالتعاون مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، بوزارة التعاون الدولى، وبالشراكة مع وزارة الأغذية والزراعة وحماية المستهلك الألمانية، ووزارة الشئون الاقتصادية والمالية والصناعة الفرنسية، والإدارة العامة لشئون المستهلك بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية الإسبانية، لتحقيق استقرار المعاملات التجارية، والحد من الارتفاع غير المبرر فى السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

وسيشهد الاحتفال الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبعض الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين بمجال حماية المستهلك.

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