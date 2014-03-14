العاملون بنفق الأزهر يطالبون رئيس الوزراء بتغيير تبعيته لوزارة النقل

أكد أحد العاملين بنفق الأزهر، أن العاملين داخل الجهاز قدموا أمس الخميس، مذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لرفع المعاناة الواقعة على جهاز تشغيل نفق الأزهر والعاملين، بسبب إهمال محافظة القاهرة لصيانته، وللمطالبة بنقل تبعيته رئاسة النفق من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل.

وأضاف عامل رفض ذكر اسمه، لــ"اليوم السابع"، أنه جاء فى نص المذكرة أن رئيس جهاز تشغيل النفق الجديد خالف تعليمات الشركة الفرنسية التى أنشأت النفق، نظرا لأنه قرر فتح النفق بالرغم من غلق الدوائر التليفزيونية المغلقة، ما أدى إلى انعدام الرؤية لغرف التحكم ونتج عنها حوادث متكررة، مشيرا إلى أن العطل ما زال مستمرًا، بسبب عجز محافظة القاهرة عن توفير قطع الغيار اللازمة، وغياب الصيانة بصفة دورية.