"الزراعة" ترفض تصدير 12 شحنة فراولة للسعودية لمخالفتها الاشتراطات

قال الدكتور محمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، إنه رُفض تصدير 195 طن فراولة للمملكة العربية السعودية، بداية من يناير 2014 وحتى الآن، بواقع 12 شحنة لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها فى التصدير، وتجاوزها الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه هناك تعليمات واضحة من الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بتشديد الرقابة على صادراتنا من المحاصيل الرئيسية لجميع الدول الأوروبية والعربية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وأكد "رفعت"، أن إدارة الحجر الزراعى تفحص رسائلها بمعمل لمتبقيات المبيدات التى يتم تصديرها للخارج للحفاظ على المنتج المصرى، مؤكدا أن "الوزارة" رفضت منذ بداية العام تصدير 12 شحنة فراولة للسعودية تقدر بـ195طن لـ11 شركة مصرية تقوم بتصدير الخضر والفاكهة للدول العربية، بواقع 18 طنا لكل رسالة، بسبب مخالفة الرسالة للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المعمول بها فى السوق الأوروبية والعربية.