"جنوب القاهرة": إلزام شركة توزيع الكهرباء بمراجعة أكشاك المحولات

عقد اللواء يس طاهر حسام الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع ممثلى سكان المعراج بحى البساتين ومندوبى المرافق من (إنارة – ومياه - وصرف صحى - وغاز )، للوقوف على مشاكل المواطنين داخل نطاق المنطقة الجنوبية، وطالب بإلزام شركة توزيع الكهرباء بضرورة مراجعة أكشاك محولات الكهرباء على مستوى المنطقة، والتأكد من غلقها وإحكام وسائل الغلق، ودفن كابلات الكهرباء تحت الأرض منعا للحوادث.

وطالب نائب المحافظ، خلال لقائه أمس الخميس، بالتأكيد على تكثيف الحملات الأمنية بالمعراج، وحملات الإزالة للمخلفات الملقاة بالشوارع، وإزالة الأكشاك والعشش التى تم بناؤها عشوائيا، بالإضافة إلى مراجعة نسبة 5% الخاصة بالمحافظة التى يتم تخصيصها كأرض للخدمات.

وأشار حسام الدين، إلى عقد لقاء عاجل يضم شركة النصر المنفذة للمشروع، ومندوبى المرافق والخدمات ورئيس حى البساتين لوضع جدول زمنى لاستلام الحى للمنطقة، على أن تلتزم الشركة بتسليم 7 مجاورات جاهزة المرافق خلال شهر من تاريخه.