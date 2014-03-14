قيادى بالنور يطالب السلطات بعدم الاكتفاء بالحل الأمنى لمواجهة الإرهاب

كتب رامى نوار

أدان الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، استهداف أتوبيس القوات المسلحة بحى الأميرية صباح أمس الخميس، مضيفاً: "هذا الحادث استمرار للعمليات الإرهابية التى تستهدف ضرب استقرار مصر".

وطالب "عبد العليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الجهات الرسمية بالعمل على إيجاد حلول للتصدى للعمليات الإرهابية قبل وقوعها، وعدم الاكتفاء بأسلوب المواجهة مع الجماعات التى تحمل السلاح، والعمل على إيجاد حلول سياسية كحلول بديلة للحل الأمنى الذى تتبعه الأجهزة الأمنية.