عزت العلايلى: أشعر بالفخر وقيمة الوطن وخطاب الرئيس منصور يليق بمصر

أعرب الفنان الكبير عزت العلايلى، عن سعادته البالغة بعد تكريمه فى عيد الفن من قبل رئيس الجمهورية، وحصوله على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى، حيث وسام المبدعين، مرددا: أشعر بالفخر وقيمة مصر الحقيقية.

وأشاد "العلايلى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى، فى برنامجه "صح النوم"، الذى يقدمه عبر قناة "التحرير"، بدور المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإحيائه عيد الفن من جديد، موضحا أنه عندما التقى به وصافحه شعر بقيمة الإنسان المصرى الحقيقية، مشيرا إلى أن خطابه يليق بمكانة مصر ويعبر عن لغة الفن، واصفا إياه بـ"الرجل المشرف" وجاء هدية إلى مصر.

وتابع الفنان الكبير، أن مصر تستحق أكثر من ذلك، قائلا "الحمد لله رجعت مصر لينا من جديد والفن المصرى العظيم، وعاد شعب النيل الجميل".