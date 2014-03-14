"أهمية التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع".. عنوان خطبة الجمعة اليوم

ينتشر خطباء وزارة اﻷوقاف فى المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات للحديث عن أهمية التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع فى خطبة موحدة تعم مساجد مصر فى أول جمعة ضمت فيها كل المساجد إليها فيما تتوقف الصلاة بمسجدى الفتح برمسيس ورابعة بميدان رابعة العدوية لإصلاحات.

ويخطب د. أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء اﻷزهر الشريف والرئيس اﻷسبق لجامعة اﻷزهر بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، والشيخ متولى الصعيدى بالجامع اﻷزهر، والشيخ أسامة الحديدى بمسجد الحسين والشيخ محمد أبو بكر بمسجد السلطان أبو العلا.

بينما يخطب الشيخ محمد عبد الظاهر بمسجد السيدة زينب والشيخ محمود القاضى بمسجد السيدة نفيسة والشيخ عزت ياسين بمسجد الخازندار والشيخ أحمد ترك بمسجد أبو بكر الصديق بشيراتون المطار والشيخ مصطفى نوارج بمسجد النور بالعباسية وعاصم قبيصى بالنادى اﻷهلى.

ويخطب الشيخ زكريا العقيلى بمسجد على بن أبى طالب بمصر الجديدة والشيخ محمد زكى إسماعيل بمسجد الشرباتلى بالقاهرة الجديدة والشيخ حامد نور بمسجد الرحمن امتداد رمسيس.

وتشهد الجمعة القادمة بدء سيطرة اﻷوقاف دعويا على مساجد الجمعيات الدعوية - أنصار السنة، والجمعية الشرعية، ودعوة الحق والمساجد اﻷهلية، بإرسال خطباء تابعين لوزارة اﻷوقاف سواء كانوا معينين أو مكافأة ﻷداء الخطبة الموحدة بعد إصدار الوزير قرارا وزاريا يحمل رقم 64 لعام 2014 بضم جميع مساجد مصر، وكمرحلة أولى يتم ضم المنبر دعويا لحين تعيين عمال عليه وموظفين وإنهاء علاقة الجمعيات الدعوية واﻷهالى به.