طارق خضر: "العليا للانتخابات" لجنة قضائية عليا وليست إدارية

قال طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن مقترحات قسم التشريع بمجلس الدولة ليست ملزمة للرئاسة فى قانون الانتخابات الرئاسية، مطالبا بوضع ضمانات كافية للحفاظ على استقرار منصب رئاسة الجمهورية دون حدوث فيه أى زعزعة، لأننا نتحدث عن أعلى انتخابات حول العالم.

وأضاف خضر خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "القاهرة 360"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه مع الرأى الذى ينتهى بضرورة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لما أكده الدستور الجديد للبلاد، مؤكدا أن أى قرار إدارى لا يتم الطعن عليه أمام القضاء، وأنه لا ينطبق على قانون الانتخابات الرئاسية الحالية، لأنها لجنة قضائية عليا بحكم المحكمة الدستورية وليست إدارية، بحكم الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011.