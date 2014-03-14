بالفيديو - فيورنتينا يقتنص تعادلا ثمينا في يوفنتوس

صعق فيورنتيا مضيفه يوفنتوس بتعادل إيجابي 1-1 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مساء الخميس في مدينة تورينو.

كان أبناء ملعب يوفنتوس أرينا سباقون بالتسجيل مبكرا عبر النجم التشيلي أرتورو فيدال قبل انقضاء 3 دقائق من عمر المباراة.

الكرة وصلت فيدال المندفع داخل منطقة جزاء فيورنتينا، ولم يتوان التشيلي عن تسجيلها بنجاح.

وكاد يوفنتوس أن يزيد غلته من الأهداف لولا العارضة التي حرمت الفريق صاحب الزي الأسود والأبيض من التسجيل.

لكن البديل الألماني ماريو جوميز العائد من إصابة طويلة صنع الفارق للفيولا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79.

وحقق فريق مدينة فلورنسا أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب الذي سيستقبل فيه "السيدة العجوز" على ملعبه أرتيميو فرانكي الخميس المقبل.