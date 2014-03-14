بالفيديو - بنفيكا يسحق توتنام في إنجلترا

سحق بنفيكا البرتغالي مضيفه الإنجليزي توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مساء الخميس في مدينة لندن.

توتنام استمر في الانهيار بعدما خسر بداية الاسبوع بأربعة أهداف دون رد من تشيلسي، والآن سكنت شباكه 3 مرات وعلى أرضه.

ويعيش توتنام حالة سيئة داخل النادي، بالنظر إلى أن مدرب الفريق تيم شيرويد انتقد اللاعبين بعد الخسارة أمام تشيلسي، ثم جاءت سقطة بنفيكا لتزيد الطين بلة.

تأخر توتنام بهدفين سجلهما رودريجو مورينو ولويزاو المدافع البرازيلي المخضرم لبنفيكا في الدقيقتين 30 و58.

ثم قلص كريستيان إريكسن الفارق لسبيرز، محاولا فتح باب العودة أمام توتنام ورجال شيرويد.

لكن لويزاو عاد ودك مرمى توتنام بهدف ثان له وثالث لبنفيكا في الدقيقة 84 لتصبح مهمة سبيرز معقدة للغاية.

ويلعب توتنام على أرض بنفيكا في البرتغال الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.