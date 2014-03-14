«الرئاسة»: مصر سيكون لها رئيس جديد منتخب 17 يوليو المقبل

نفى السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن يكون الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أدلى بأي تصريحات صحفية مؤخرا حول الانتخابات الرئاسية، نافيًا في الوقت نفسه ما بثته إحدى القنوات الفضائية في هذا الصدد.

وقال «بدوي»، في تصريح صحفي، الخميس، إن «المادة ٢٣٠ من الدستور تنص على أنه يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ إقرار الدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية في مدة لا تجاوز 6 أشهر».

وأوضح أنه «في موعد غايته 17 يوليو المقبل سيكون قد تم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بطبيعة الحال، طبقا لنص المادة ٢٣٠ من الدستور، وبات لمصر رئيس جديد منتخب ولكن أيضًا سيكون قد تم البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقا لذات المادة، وتكون مصر قد شرعت بالفعل في إتمام آخر استحقاقات خارطة المستقبل».