أمر سام بآلية جديدة بديلة عن مشروع الألف وحدة سكنية.. في جازان

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ل "الرياض"، أن الجهات المختصة في المنطقة اعتمدت آلية جديدة وفقاً لأمر سام تحل بدلاً عن مشروع الألف وحدة سكنية التي جاء فيها أمر سام قبل عامين لأهالي أحياء العشيماء والجبل ومنجم الملح.

وقال: "سيقتصر بذلك دور وزارة الاسكان على إنشاء البنية التحتية في الموقع المخصص، ومن ثم التوزيع على المستحقين من أهالي هذه الأحياء وفقاً لآلية الأرض والقرض، وفي حال رغبة بعض المستحقين في الحصول على مبان جاهزة فإنه يمكن تحويل استحقاقهم على أحد مشاريع الإسكان بالمنطقة".

وشرح الأمير محمد بن ناصر مشكلة أهالي تلك الأحياء قائلاً: "لوحظ من تدني قيمة التعويضات المصروفة لبعض المواطنين عن مساكنهم المنزوعة في أحياء العشيماء والجبل ومنجم الملح، فجرت دارسة أوضاع المواطنين المتضررين وحالتهم الاجتماعية، ومن رفعت الدراسة إلى وزارة الداخلية للعرض عنهم للمقام السامي الذي وافق على توصيات اللجنة العليا المشكلة لتنظيم وضع الساكنين في الأحياء المشار إليها واعتماد إنشاء ألف وحدة سكنية تنفذها وزارة الإسكان، ومن ثم استقر الرأي على اقتصار دور الوزارة على إنشاء البنية التحتية في الموقع المخصص ومن ثم التوقيع على المستحقين من أهالي هذه الأحياء وفقا لنظام الأرض والقرض وفي حالة رغبة بعض المستحقين منهم في الحصول على مبان جاهزة فيمكن لأحدهم تحويل استحقاقه على أحد مشاريع الإسكان بالمنطقة، وقد صدر أمر سام أخير باعتماد هذه الآلية وتنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، وجار حالياً اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل وزارة الإسكان لإنفاذ التوجيه السامي بهذا الخصوص".

وكانت "الرياض" طرحت أخيراً، مشكلة إسكان سكان العشيماء وحي الجبل الذي سبق نزع ملكية مساكنهم، وتساءلهم عن مدى إمكان شمولهم بمشاريع الإسكان الجديدة بالمنطقة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.