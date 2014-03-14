خالد بن بندر: المسؤولية عظيمة تجاه وطننـا ليبقـى شـامخـاً بعقيـدتـه وقيـادتـه وأبنـائـه

اشتملت جولة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التفقدية للمراكز التابعة لمحافظة المجمعة يوم أمس الأول على تدشين مشاريع تنموية وتشجيع وتكريم المتفوقين في المجالات العلمية المختلفة اضافة الى تفقد وتحسس احتياجات الأهالي الخدمية.

ونقل سموه خلال لقائه بأهالي المراكز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لكافة أهالي المراكز التابعة لمحافظة المجمعة، مؤكداً سموه حرص وتوجيه القيادة رعاها الله بمتابعة كل ما يخدم أبناء هذا الوطن بشكل عام.

نقل تحيات خادم الحرمين للأهالي.. ووعد بتحقيق متطلباتهم الخدمية

الجولة استمرت 15 ساعة دون توقف.. واتسمت بسؤال الأهالي دون استثناء عن أحوالهم

مدير جامعة شقراء: الحفاظ على الوحدة الوطنية يسرّع عجلة التنمية في جميع المجالات

وأعرب سموه في كلمة وجهها للأهالي عن سعادته وسمو نائبه بمثل هذه الزيارات واعداً انها ستكون زيارات متواصلة سواءً كانت معلنه أو زيارات مفاجئة للقاء الأهالي والاطلاع على مطالبهم ومناقشة احتياجاتهم مبيناً أن هذه الزيارات التفقدية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتفقد المراكز والمحافظات والعمل المستمر على التواصل مع المواطنين وتحسس متطلباتهم ومتابعة العمل مع القطاعات الحكومية لتحقيقها وانجازها في القريب العاجل.

وحول تطوير المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض والحد من الهجرة إلى المدن أكد سمو أمير منطقة الرياض ان مشروع الأمير سطام بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير المحافظات يؤتي ثماره، لافتاً الى أن هناك دراسات قائمة لتنمية المحافظات والعمل جارٍ مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق ما خطط له قريباً.

وتمنى الأمير خالد بن بندر في كلمة له عقب تدشينه الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار "وطننا أمانة" بمحافظة ثادق والمحمل ان تحقق الحملة أهدافها التي أطلقت من أجلها والمتمثلة في بث الروح الوطنية والتشبث بحب الوطن لأبناء المملكة وقبل ذلك الالتزام بالعقيدة السمحة.

ودعا سموه كافة المسؤولين في المحافظات والمراكز إلى شحذ الهمم والعمل الجاد خلال الحملة التي تتواصل لمدة عام لتعريف الشباب بأهمية الوطن الذي يحتضن أطهر بقعتين على وجه الأرض وواجبهم تجاهه، لافتاً في الوقت ذاته إلى عظم المسؤولية في الفداء للوطن بالأرواح والأموال ليكون دائماً شامخاً بعقيدته وقيادته وأبنائه.

وتفقد أمير منطقة الرياض ونائب أمير منطقة الرياض المراكز التابعة لمحافظة المجمعة وكان في استقبالهما محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود واشتملت الجولة على مراكز عشيرة سدير وخطامة سدير وعودة سدير والعطار وحوطة سدير وروضة سدير وجلاجل والتويم وبوضا،واستقبله رئيس المركز نايف الهفتاء ومبايض ، وكان في استقباله رئيس المركز نايف بن كدموس الحمر وعدد من أهالي المركز، وتمير، وسجل سموه إعجابة بالحفاظ على التراث والاماكن الأثرية، فيما حرص على الاستماع من الأهالي مباشرة وتلقى طلباتهم التي وعدهم بتنفيذها. كما حرص سموه على زيارة جميع المراكز ومعرفة العوائق التي تواجه قاطنيها وتوجيه مديري الجهات المعنية المرافقين لسموه بإيجاد الحلول المناسبة لها.

ورافق سموه خلال الجولة المشرف العام على مكتب سمو امير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية سليمان بن محمد القناص والمشرف العام على ادارة المراسم بالامارة فيصل بن سعد السحيمي.

"الرياض" رصدت خلال جولات امير منطقة الرياض جوانب من المواقف الإنسانية لسموه الذي واجه تدفق المرحبين وتبادل معهم الأحاديث الجانبية وناقش أحوالهم ومتطلباتهم بعيداً عن برتكولات الزيارات الرسمية، حيث حرص على الالتقاء بالجميع دون استثناء ليؤكد أن مثل هذه الزيارات ماهي إلا للاطلاع على احتياجات المواطن.

الزيارة لم تكن مقتصرة على الدفع بعجلة التنمية من خلال المشاريع التي دشنها سموه بل امتدت للتحفيز والتشجيع لأبنائه المتفوقين دراسياً، فبينما هم المصورون لالتقاط الصورة التذكارية لسموه مع الطلبة المتفوقين الفائزين بجائزة إبراهيم السلطان لتكريم طلاب الموهبة والإبداع وفق جدول برنامج الحفل طلب سموه من ابنائه المتفوقين الالتفاف حوله ووجه لهم الشكر على تميزهم داعياً إياهم الى بذل المزيد من الجهد ومواصلة هذا التفوق ليكونوا أداة بناء للوطن.

استمرت زيارة سموه وسمو نائبه قرابة 15 ساعة دون توقف ملبياً تطلعات الأهالي وحرصاً من سموه على الالتقاء بأهالي المراكز دون استثناء.

بعد ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار "وطننا أمانة" بمحافظة ثادق والمحمل والقى الدكتور خالد بن سعد بن سعيد مدير جامعة شقراء كلمة نوه خلالها بهذه المبادرة التي تنبع من الحس الوطني لسموهما، مؤكداً ان هذه الحملة تصب في مصلحة الوطن ولافتاً إلى أن تعزيز الانتماء للوطن والحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية أمانة يتحملها المسؤول والمواطن.

واشار ابن سعيد الى أن الأهداف النبيلة لهذه الحملة تحتم على الجميع التفاعل الصادق والمثمر لتحقيق ما تصبو إليه وهو الامن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية التي بدورها تسرع عجلة التنمية في جميع المجالات.

وأعلن مدير جامعة شقراء عن استبدال كأس دوري مدير الجامعة بكأس دوري الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية "وطننا أمانة"، وكذلك استحداث زاوية صحفية بمجلة الجامعة تحمل شعار هذه الحملة تستقطب المقالات الهادفة التي تعزز قيمنا الوطنية اضافة الى تفعيل الحملة في كافة الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.