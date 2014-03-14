بالصور.. معرض لطلاب الفنون بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

أقامت كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب معرض حصاد 2، والذى يحتوى على نتاج متميز من أعمال طلاب الكلية فى مواد التصميم المختلفة تتنوع بتنوع تخصصات الكلية المختلفة وهى: التصميم الداخلى، الجرافيك، فنون الميديا والفاشون، بالإضافة إلى قسم السينما والمسرح.

يتميز إنتاج الطلاب بالأفكار الإبداعية الجديدة التى ظهرت بمستوى عال يعكس مدى الاعتناء بمختلف التفاصيل وذلك بفضل متابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية.

الجدير بالذكر أنه تزامنا مع ذلك الحدث تقوم لجنة من جامعة بيدفورد شاير البريطانية بزيارة الكلية لاعتمادها عالميا حيث أشاد دكتور ألن مورفى رئيس إدارة التعليم الدولى بمستوى الطلاب المتميز وإمكانات الكلية التى تضاهى مستوى الجامعات هناك.

وقام قسم التصميم الداخلى بعرض نماذج مختلفة لأعمال الطلاب كالتصميمات السكنية والتجارية والمراكز الثقافية ويستخدم الطلاب الوسائط المتعددة لعرض أعمالهم، كما ضمت الأعمال المعروضة لقسم الجرافيك وفنون الميديا العديد من التصميمات من الفنون البصرية: تشمل الهوية المؤسسية، تصميم التغليف والملصقات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى أنظمة التوجيه والإرشاد، أما أعمال الفنون البصرية فقد تنوعت بين الرسم، التصوير الزيتى، الحفر البارز على الخشب وضمت أعمال فنون الميديا المعروضة أعمال الفيديو وأفلاما تسجيلية.

وعرض قسم الفاشون نماذج من أعمال الطلاب مستوحاة من الثقافات المختلفة بين البدوية واللاتينية والشعبية بالإضافة إلى أعمال للطلاب مستوحاة من عناصر الطبيعة المختلفة، وتم تنفيذ بعض التصميمات المنتقاة، بينما قدم قسم السينما والمسرح أفكارا لخلفيات مسرحيات عالمية كتاجر البندقية وتصميمات مواقع التصوير السينمائى لبعض الروايات المصرية كفيلم بداية ونهاية، بالإضافة إلى مخططات لحركة الكاميرات والإضاءة .

وعبرت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA خلال افتتاحها لمعرض حصاد 2، عن سعادتها البالغة بمنجزات الطلاب فى أعمالهم المتعددة بمختلف التخصصات واصفة إياها بذات المستوى المتميز والرفيع والذى يعكس مدى تمكن الطلبة فى تخصصاتهم، وقالت: إن تميز الطلبة ينبع من نوعية المقبولين بالكلية إذ يتم إجراء اختبار قدرات قبل التحاقهم بالكلية، مشيرة إلى المستوى المتقدم للطلبة، ودللت على ذلك بأنهم لا يعانون من الصعوبة فى إيجاد العمل بعد التخرج .