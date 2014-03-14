الأحد.. ندوة بـ"الأمريكية" عن دار الكتب بعد تفجير مديرية أمن القاهرة

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة، الأحد المقبل، ضمن سلسلة محاضرات قهوة وكلام، بعنوان "دار الكتب المصرية بعد التفجير.. جمع ما تبقى"، يستضيفها قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة.

وتناقش الندوة تفجير 24 يناير الذى استهدف مديرية أمن القاهرة، وإتلاف متحف الفن الإسلامى "دار الكتب"، وسيتم أيضاً مناقشة أهمية قاعة القراءة، والأضرار الناجمة عن التفجير، وكيف يمكننا المساعدة فى وضع القطع معاً مرة أخرى.

يذكر أن المتحف وقاعة المخطوطات جُددا مؤخراً بعد أن إغلاقهما لعدة سنوات، وسوف يغلقا مرة أخرى لإصلاح الأضرار الناجمة عن التفجير