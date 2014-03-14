بالصور.. الآلاف يهتفون ضد الإخوان أثناء تشييع جنازة شهيد الأميرية

تحولت جنازة الشهيد يسرى محمود محمد قمر، 28 عاما، الذى استشهد صباح أمس الخميس، عقب الهجوم الإرهابى على حافلة للقوات المسلحة بالأميرية، إلى مظاهرة ضد جماعة الإخوان، وطالب آلاف المشيعون من أهالى قرية صهرجت الصغرى، التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الشهيد، بوقف صعود أعضاء الجماعة على المنابر فى القرية، وعدم التعامل معهم، وردد المشيعون هتاف "لا اله إلا الله والإخوان أعداء الله".

وأصر والد الشهيد، على ارتداء علم مصر الملفوف حول نعش الشهيد أثناء قبول العزاء، وشارك فى عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، وعدد من رجال القوات المسلحة، فى تشييع جثمان الشهيد، وأدوا واجب العزاء على المقابر.