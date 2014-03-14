المعجل يشكر للأمراء والمسؤولين تعزيتهم في فقيدهم سليمان

عبر الأستاذ محمد السليمان المعجل عن عظيم شكره نيابة عن جميع أفراد أسرة المعجل لجميع من واساهم في فقيدهم الشيخ سليمان المعجل، شاكرين صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والدكتور عبدالله الرشيد مدير المكتب الخاص لسمو وزير الشؤون البلدية ولجميع أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة المشايخ والمسؤولين على وقفتهم وتعزيتهم الصادقة التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب.

سائلين المولى أن لا يري الجميع مكروهاً وأن يجعل ماقدموه في موازين حسناتهم.