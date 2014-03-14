أمين الشرقية: لا نمانع حضور العائلات للاستاد الرياضي لحضور افتتاح فعاليات «شبابنا ويّانا» وسنخصص لهم أماكن منفصلة

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ل"الرياض" أن إدارتة لن تمنع دخول العائلات للاستاد الرياضي بالدمام لحضور افتتاح فعاليات "شبابنا ويّانا" مشيراً إلى أن أمانة الشرقية في طور أخذ الموافقات من الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بهذا الأمر، وسيتم تخصيص أماكن خاصة لهم بمعزل عن بقية الحضور من الرجال، ومؤكداً أن الحدث يقام للمرة الأولى بالمملكة ويهتم بفئة الشباب، ويهدف إلى استقطاب الشباب لممارسة رياضاتهم المختلفة بشكل احترافي وقانوني ويراعي وسائل السلامة.

وأوضح الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر أمانة المنطقة الشرقية لتدشين هوية شعار "شبابنا ويّنا" أن فكرة المهرجان هي مبادرة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، والذي وجه في وقت سابق بإقامة مهرجان للشباب، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات، وبخاصة لفئة الشباب، والتي تمثل 60 في المئة من المجتمع السعودي، لافتاً إلى أن الأمانة عملت على التحضير لهذا المهرجان من فترة طويلة، من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية في المنطقة وكذلك مع القطاع الخاص، من طريق رعاة المهرجان، والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة ودعم مبادرة سمو أمير الشرقية.

وقال الجبير إن المهرجان سينطلق بتاريخ 25/05/1435ه، الموافق 26/03/2014م، وسيقام حفل الافتتاح على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، بحضور ورعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح سيتضمن عروض الليزر، والسيارات الكلاسيكية، والرياضية وال "درفت" والهيدروليكية، والوحشية، وكذلك سيارات الفور ويل والدفع الرباعي، إضافة إلى عروض الطيران الشراعي والدراجات النارية والفرق الشعبية، مؤكداً أن فعاليات المهرجان ستستمر لمدة 6 شهور، بواقع فعاليتين شهرياً، مشيراً إلى أنه تم تجهيز أماكن إقامة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والتي سيتم إقامتها في أماكن مختلفة، لافتاً إلى أنه يتم الان وضع اللمسات النهائية على حفل الافتتاح، والذي سيتم دعوة عدد من الأسماء الإعلامية والرياضية البارزة. فيما كشف أن الحفل سيشهد عددا من المفاجآت السارة، والتي سيعلن عنها في وقتها، مبيناً أن الأمانة قامت بعمل كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق المهرجان، من خلال عقد اجتماعات عدة مع الجهات الخاصة في المنطقة، لتذليل أي معوقات، والخروج بصورة مشرفة للمهرجان. مشيداً بدور إمارة الشرقية في تسهيل جميع الأمور الخاصة بالمهرجان، معتبراً أنها أحد أسباب نجاح المهرجان.

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية، إلى أن الإدارات المعنية في الأمانة قامت بعمل الترتيبات اللازمة لإقامة المهرجان، وأنه تم عقد اجتماعات عدة لوضع التحضيرات اللازمة، مبيناً أن هناك فريق عمل كبير يقف وراء إقامة هذا المهرجان الشبابي، والذي يعتبر إحدى مبادرات أمير الشرقية لفئة الشباب، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات موجه لهم، وعدم اقتصارها فقط على العائلات فقط.

واعتبر الجبير أن فكرة إقامة مهرجان مخصص للشباب فكرة رائدة، إذ أن مثل هذه المهرجانات تعمل على شغل أوقات الشباب بأشياء مفيدة، وتنمية مهاراتهم، مشدداً على أنه تم اختيار الفعاليات بناءً على الهوايات التي يفضلها الشباب مثل عروض السيارات والدراجات النارية، والتي عادة ما تستهوي الشباب.

وكشف أن سمو أمير الشرقية مشكوراً وجه في وقت سابق بإقامة مهرجان للشباب على أن تكون مدة المهرجان طويلة ولا تقتصر على أيام، من خلال إقامة فعاليات شهرية لهم، وأن اللجنة العليا للمهرجان حرصت على التنويع في اختيار الفعاليات والإعداد لها منذ وقت مبكر، لافتاً إلى أن الأمانة تدعم أي مبادرات أو مقترحات تخص فئة الشباب، وأن هذا جزء من دورها في المسؤولية الاجتماعية، عن طريق إقامة مناشط اجتماعية متنوعة للعائلات والشباب.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لمرور الشرقية العقيد علي الزهراني خلال المؤتمر الصحفي أن إدارة المرور ستساهم في إخراج هذه المناسبة دعماً منها لفئة الشباب، مشيراً إلى أنهم لن يمنعوا إقامة فعاليات مايعرف بالدرافت، والسيارات الهيدروليكية، وكذلك الوحشية، وسيارات الفور ويل والدفع الرباعي ، متى ماتوافرت وسائل السلامة ، بالإضافة لضرورة نقلها بسيارات النقل الخاصة إلى موقع المهرجان مشيراً لضرورة تطبيق المعايير الخاصة في مثل هذه الرياضات التي تتطلب وسائل استثنائية .