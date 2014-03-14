أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير صحة الرياض يكلف الفائز مستشاراً والدوسري مساعداً للخدمات العلاجية

Google+ Print

    أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم قرارين يقضيان بتكليف الدكتور ناصر بن فالح الدوسري في منصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للخدمات العلاجية وتكليف الدكتور محمد بن عبدالله سليمان الفائز مستشاراً بمكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وعضواً في المجلس التنفيذي بالمديرية، ورئيساً للجنة فحص العروض، ورئيساً للجنة دراسة الحالات الإسعافية.

وأعرب كل من د. الدوسري ود. الفائز عن تقديرهما واعتزازهما بهذه الثقة الكبيرة التي منحها مدير عام صحة الرياض لهما، سائلين الله أن يوفقهما في المناصب الجديدة بما يحقق تطوير الخدمات الصحية ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية بما يسهم في خدمة المرضى وكسب رضاهم وتكون حافزاً للمزيد من الجهد والعطاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية