مدير صحة الرياض يكلف الفائز مستشاراً والدوسري مساعداً للخدمات العلاجية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم قرارين يقضيان بتكليف الدكتور ناصر بن فالح الدوسري في منصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للخدمات العلاجية وتكليف الدكتور محمد بن عبدالله سليمان الفائز مستشاراً بمكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وعضواً في المجلس التنفيذي بالمديرية، ورئيساً للجنة فحص العروض، ورئيساً للجنة دراسة الحالات الإسعافية.

وأعرب كل من د. الدوسري ود. الفائز عن تقديرهما واعتزازهما بهذه الثقة الكبيرة التي منحها مدير عام صحة الرياض لهما، سائلين الله أن يوفقهما في المناصب الجديدة بما يحقق تطوير الخدمات الصحية ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية بما يسهم في خدمة المرضى وكسب رضاهم وتكون حافزاً للمزيد من الجهد والعطاء.