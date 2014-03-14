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مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز يوقع عقود مشاريع مباني لكليات البنات بحوالي 700 مليون ريال

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مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز يوقع عقود مشاريع مباني لكليات البنات بحوالي 700 مليون ريال مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز يوقع عقود مشاريع مباني لكليات البنات بحوالي 700 مليون ريال

    وقع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي امس الاول عددا من العقود الإنشائية الجديدة مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية تشمل هذه العقود إنشاء مباني لكليات البنات وقاعات دراسية ومعامل بالخرج والمحافظات التابعة لجامعة سلمان بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 700 مليون ريال .

واوضح الدكتور عبدالرحمن العاصمي خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن المشاريع هي سلسلة ضمن إنجازات سبقتها وأخرى تتلوها ستتمخض عن مدن جامعية متكاملة المعالم والتجهيزات في جامعة سلمان بن عبدالعزيز. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام المقاولين بتنفيذ وتسليم المشاريع في المدة المحددة وبجودة وإتقان. وأشار الدكتور العاصمي إلى أن هذا الإنجاز يحقق جانباً من خطة الجامعة الاستراتيجية التي تستهدف رعاية طالبات الجامعة وتؤمن لهن الحاضن الأكاديمي اللائق، ويجعل البيئة التعليمية فيها غنية بالخبرات والكفاءات، الأمر الذي يعني جودة الأداء الأكاديمي ورقي المخرجات، وستعمل على إحداث نقلة نوعية تطويرية، كما ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع فرص القبول.

ورفع الدكتور عبدالرحمن العاصمي بمناسبة توقيع هذه العقود خالص شكره وبالغ ثنائه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- قائلاً: إن قادتنا الأوفياء لا يألون جهداً في رعاية كافة الجامعات في المملكة العربية ودعمها على نحو سخي ومتواصل لتيقنهم بأنها تؤدي وظيفة محورية في البناء المعرفي ومن ثم الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية واستدامتها. كما قدم وافر الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي ونائبه اللذين يبديان اهتماماً كبيراً بشؤون جامعة سلمان بن عبدالعزيز وسواها من جامعات الوطن، ويسعيان حثيثاً لتوفير كل ما من شأنه تطويرها وترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية والاجتماعية.

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