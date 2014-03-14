وزير الشؤون البلدية يتفقد مشاريع تنموية في بلجرشي ويضع الأساس لأخرى

قام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مساء الاربعاء بجولة ميدانية على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في منطقة الباحة .

واستهل سموه الجولة بزيارة للمبنى الجديد لبلدية محافظة بلجرشي الذي ينفذ حالياً بقيمة تفوق ال 21 مليون ريال حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ورئيس بلدية بلجرشي المهندس سعيد مشعان ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة إبراهيم جمعان الغامدي وعدد من المسؤولين .

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى محافظ بلجرشي كلمةً رحب فيها بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية والوفد المرافق معرباً عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة وما ستحققه من نتائج إيجابية بمشيئة الله سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة أيدها الله.

بعد ذلك ألقى رئيس بلدية محافظة بلجرشي كلمةً ثمن فيها زيارة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لتلمس احتياجات مواطني وأهالي المنطقة مبرزاً جهود الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة .

إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يستعرض المشروعات البلدية بالمحافظة المنفذة والجاري تنفيذها المشتملة على مشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول البالغ قيمتها نحو 222 مليون ريال ومشروعات تنفيذ عدد من الحدائق العامة بالمحافظة بتكلفة تُقدر بأكثر من 820 مليون ريال إلى جانب نزع العديد من الملكيات بتكلفة تُقدر بأكثر من 124 مليون ريال .

بعدها وضع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية في المحافظة بقيمة تفوق ال 94 مليون ريال تمثلت في إنشاء المركز الحضاري بقيمة تقدر بأكثر من 7 ملايين ريال وتطوير مطلات الأشفية بأكثر من 19 مليون ريال وتطوير المنطقة المركزية للمحافظة بقيمة تفوق ال 11 مليون ريال وإنشاء المنطقة الصناعية بالمحافظة بأكثر من 13 مليون ريال وتطوير القرى التراثية ببلجرشي بأكثر من ثلاثة ملايين ريال إلى جانب إنشاء جسور مشاة بقيمة 86 ألف ريال وإنشاء حدائق عامة بالمحافظة بقيمة 274 ألف ريال وكذا استحداث شوارع وميادين بالمحافظة بقيمة تُقدر بنحو مليوني ريال وتطوير وتزيين مداخل المحافظة بمبلغ مليوني ريال .

كما وضع سموه حجر الأساس لمشاريع تصريف مياه الأمطار بقيمة تقدر بأكثر من 132 ألف ريال في مرحلته الأولى فيما تُقدر قيمة المرحلة الثانية للمشروع بأكثر من 126 ألف ريال إلى جانب الدعم الفني لأمانة المحافظة وبلدياتها بأكثر من مليون ريال وإنارة امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة المرحلة الأولى بقيمة تقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال .

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز كلمةً أكد فيها أن زيارته تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للاجتماع بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم مشيراً سموه إلى أهمية القطاع البلدي وتأثيره المباشر على مستوى حياة المواطن في جميع مناطق المملكة الأمر الذي يوجب على جميع القطاعات البلدية العمل بفاعلية وكفاءة حتى يسعد المواطن بما تحقق له في هذا العهد الزاهر .

ولفت سموه النظر إلى اللقاء الذي جمعه برؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة وما استمع إليه من آراء ومقترحات ستكون محل الدراسة , سائلاً سموه الله العلي القدير أن تُكلل مساعي الجميع إلى ما فيه خير الوطن والمواطن .

وفي الختام سجل سموه كلمة في سجل الزيارات فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس بلدية بلجرشي ثم التُقطت الصور التذكارية .

عقب ذلك انتقل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومرافقيه إلى متنزه الأمير متعب بن عبدالعزيز الذي يقع بين مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي حيث اطلع سموه على مرافق المتنزه الذي يضم العديد من الجلسات العائلية وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء .

عقب ذلك زار سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مشروع سوق الخضار الجديد بمدينة الباحة الذي نفذته الأمانة على مساحة تقدر بنحو 2044 متراً مربعاً بتكلفة إجمالية فاقت الخمسة ملايين ريال , حيث استمع سموه لشرح عن المشروع الذي يضم 59 محلاً وبلغت نسبة الإنجاز فيه 100 بالمائة .

كما زار سموه صالة الاحتفالات التي تنفذها أمانة المنطقة على مساحة تزيد على 19 ألف متر مربع وبتكلفة للمرحلة الأولى بلغت قرابة ال 12 مليون ريال حيث تجول سموه في القاعة وشاهد محتوياتها التي تضم صالة استقبال رئيسية وقاعة للنساء وصالة طعام ومسرحاً وخدمات , ثم زار سموه مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بوادي قوب الذي ينفذ على مرحلتين الأولى بطول 3560 متراً وتقدر تكلفتها بأكثر من 18 مليون ريال والثانية بطول 5100 متر بقيمة تتخطى ال 22 مليون ريال.

رافق سموه خلال الجولة أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي ومدير عام المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية في زيارته للمنطقة .