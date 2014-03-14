مرتضى منصور لميدو: ابعد عن السياسة لو سمحت

طالب مرتضى منصور المرشح على مقعد رئيس الزمالك، المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" بالابتعاد عن الحديث في السياسة.

منصور أقام مؤتمرا صحفيا في مقر النادي، في إطار حملته لرئاسة الزمالك.

وقال منصور خلال المؤتمر: "رسالتي الوحيدة لميدو هي ابتعد عن السياسة ولا تتحدث فيها مجددا".

ويشير منصور إلى حوار ميدو في برنامج القاهرة اليوم الذي بث على قناة أوربت، والذي تطرق فيه المدرب الشاب للأوضاع السياسة في مصر حاليا.

وتابع منصور الذي أعلن نيته الترشح على مقعد رئيس الجمهورية أيضا "الزمالك يضم جماهيرا تنتمي لفئات متعددة، داخل الجماهير اخوان وسلفيين ومسيحيين مثلا".

وأضاف "لهذا لا يجب على مدرب الزمالك أن يتحدث في السياسة".

ثم عقب "ربما يقول أحدكم أني أتحدث في السياسة مثلا، لكن على هذا أن يفهم أن السياسة مهنتي، فأنا كنت عضوا سابقا في البرلمان".